Путин подписал законы об ужесточении наказания за утечку персональных данных

18:22 Источник: Интерфакс

резидент РФ Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за утечки персональных данных и их незаконный оборот. Законы опубликован на официальном портале правовой информации.

Первый из этих законов предусматривает штрафы в зависимости от объема утечки данных субъектов персональных данных, допущенной оператором.

Вторым одобренным законом в Уголовный кодекс вводится новая статья, касающаяся незаконного использования персональных данных, с установлением штрафа до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до одного года, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.