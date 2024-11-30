Путин подписал законы об ужесточении наказания за утечку персональных данных
18:22 30.11.2024 Источник: Интерфакс
резидент РФ Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за утечки персональных данных и их незаконный оборот. Законы опубликован на официальном портале правовой информации.
Первый из этих законов предусматривает штрафы в зависимости от объема утечки данных субъектов персональных данных, допущенной оператором.
Вторым одобренным законом в Уголовный кодекс вводится новая статья, касающаяся незаконного использования персональных данных, с установлением штрафа до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до одного года, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
НОВОСТИ
- 17:40 30.11.2024
- Украинские фирмы предлагают иностранцам «черные» туры в зоны боевых действий
- 16:15 30.11.2024
- Япония собирается безвозмездно предоставить дружественным странам средства слежения за морем и небом
- 15:30 30.11.2024
- Генпрокурор ФРГ: Нам удалось установить личности двух подозреваемых подрывов «Северных потоков»
- 14:45 30.11.2024
- Обсуждение бюджета ФРГ, включая помощь Украине, прервано по политическим причинам – посол Германии в РФ
- 13:45 30.11.2024
- Протестующие в Тбилиси применяли коктейли Молотова – премьер-минстр
- 12:40 30.11.2024
- Польша возведет «Восточный щит» не только на границе с РФ, но и с Украиной - Туск
- 12:00 30.11.2024
- В России военные готовы к возобновлению ядерных испытаний на полигоне на Новой Земле
- 10:45 30.11.2024
- Глава МИД Турции пояснил, почему ядерную риторику Путина следует принять во внимание
- 10:15 30.11.2024
- Ограничение на экспорт бензина и РФ продлено до конца января следующего года
- 09:40 30.11.2024
- По итогам ноября газ в Европе подорожал на 21%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать