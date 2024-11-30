0
0
1
НОВОСТИ

Зурабишвили назвала парламент Грузии «нелегитимным» и отказалась сложить полномочия

20:15 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, так как парламент является «нелегитимным».

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — сказала Зурабишвили в своем телеобращении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 30.11.2024
Путин подписал закон, где, в частности, вводится понятие "частный детектив"
0
139
19:40 30.11.2024
СГБ Грузии сообщает, что в стране происходит попытка захватка власти
0
184
18:22 30.11.2024
Путин подписал законы об ужесточении наказания за утечку персональных данных
0
265
17:40 30.11.2024
Украинские фирмы предлагают иностранцам «черные» туры в зоны боевых действий
0
264
16:15 30.11.2024
Япония собирается безвозмездно предоставить дружественным странам средства слежения за морем и небом
0
410
15:30 30.11.2024
Генпрокурор ФРГ: Нам удалось установить личности двух подозреваемых подрывов «Северных потоков»
0
549
14:45 30.11.2024
Обсуждение бюджета ФРГ, включая помощь Украине, прервано по политическим причинам – посол Германии в РФ
0
583
13:45 30.11.2024
Протестующие в Тбилиси применяли коктейли Молотова – премьер-минстр
0
563
12:40 30.11.2024
Польша возведет «Восточный щит» не только на границе с РФ, но и с Украиной - Туск
0
538
12:00 30.11.2024
В России военные готовы к возобновлению ядерных испытаний на полигоне на Новой Земле
0
567

Возврат к списку