Передача Украине американского ядерного оружия не рассматривается – Белый дом

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.

«Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», — сказал он.