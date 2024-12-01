Передача Украине американского ядерного оружия не рассматривается – Белый дом
17:50 01.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.
«Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», — сказал он.
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