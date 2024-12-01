У здания парламента в Тбилиси возобновилась акция протеста
19:15 01.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сразу в нескольких городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси, Батуми - проходят акции протеста, участники которых требуют назначения новых парламентских выборов.
В Тбилиси на площади перед парламентом протестующие уже перекрыли автомобильное движение по проспекту Руставели. Акции проходят в столице Грузии также у здания Общественного телевидения, где собравшиеся требуют от руководства телеканала предоставления прямого эфира и отставки с должности руководства телеканала. Колона из нескольких десятков человек направилась к резиденции почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Пока никаких инцидентов не происходило. У здания парламента находятся полицейские и спецназ.
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