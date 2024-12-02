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В Эстонии стартуют двухнедельные учения НАТО

10:32 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения Pikne («Молния») с участием военнослужащих из стран НАТО начинаются в Эстонии, они будут проводиться две недели. Об этом сообщила газета Postimees.

«В ходе учений необходимо отработать быструю переброску французских, британских и эстонских сил, а также укрепить взаимодействие между ними. Подразделения Вооруженных сил Франции проведут сухопутную и воздушную операции по переброске сил в Эстонию, после чего совместно с британскими и эстонскими подразделениями поупражняются в выполнении поставленных задач», — приводит портал слова эстонского генерал-майора Индрека Сиреля, ответственного за проведение учений.

В маневрах примут участие около 2 тыс. военнослужащих Великобритании, Латвии, США, Франции и Эстонии. Основные действия развернутся в ее северной и северо-восточной частях. К учениям, в частности, привлечены сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения Сил обороны Эстонии, боевая группа НАТО в республике.

Подразделения альянса отработают механизмы переброски сил в зону потенциального конфликта. Особое внимание будет уделено их интеграции в союзную боевую группу в Эстонии для отражения угроз с воздуха, суши и моря.

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