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Недовольство на Украине Зеленским растет, указал Песков

13:32 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди на Украине все больше недовольны Владимиром Зеленским, настроения в Европе относительно этого конфликта тоже меняются, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Динамика на фронтах понятна. Понятен также процесс, который происходит на Украине. Есть усталость от Зеленского. Эта усталость растет. Судя по информации, статистике, увеличивается количество людей, которые уже не принимают такой постоянной войны. И также мы видим, что меняются настроения в странах Европы», — сказал представитель Кремля.

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