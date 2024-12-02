Нехватка живой силы у ВСУ окажет серьезное влияние на исход конфликта на Украине — WP
19:20 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В США считают, что нехватка военных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может сказаться на исходе конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванные официальные лица в администрации президента США Джо Байдена.
Как отмечают чиновники, в долгосрочной перспективе разрыв в числе военных, которых мобилизуют Киев и Москва, окажется «более важным в определении исхода конфликта». По словам источников, «изнуренные военные Украины» столкнулись с серьезной нехваткой личного состава, а также с медленной мобилизацией и подготовкой новых кадров.
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