Нехватка живой силы у ВСУ окажет серьезное влияние на исход конфликта на Украине — WP

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В США считают, что нехватка военных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может сказаться на исходе конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванные официальные лица в администрации президента США Джо Байдена.

Как отмечают чиновники, в долгосрочной перспективе разрыв в числе военных, которых мобилизуют Киев и Москва, окажется «более важным в определении исхода конфликта». По словам источников, «изнуренные военные Украины» столкнулись с серьезной нехваткой личного состава, а также с медленной мобилизацией и подготовкой новых кадров.