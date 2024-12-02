0
0
121
НОВОСТИ

Нехватка живой силы у ВСУ окажет серьезное влияние на исход конфликта на Украине — WP

19:20 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В США считают, что нехватка военных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может сказаться на исходе конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванные официальные лица в администрации президента США Джо Байдена.

Как отмечают чиновники, в долгосрочной перспективе разрыв в числе военных, которых мобилизуют Киев и Москва, окажется «более важным в определении исхода конфликта». По словам источников, «изнуренные военные Украины» столкнулись с серьезной нехваткой личного состава, а также с медленной мобилизацией и подготовкой новых кадров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 02.12.2024
Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией
0
17
18:40 02.12.2024
Семья Байдена подорвала доверие к системе правосудия США — спикер Палаты представителей
0
219
18:00 02.12.2024
Во Франции раскрыли сеть выходцев из Чечни, нелегально перевозивших мигрантов — СМИ
0
295
17:32 02.12.2024
Литва запретила въезд в страну Бидзине Иванишвили и главе МВД Грузии
0
318
17:12 02.12.2024
Слова Столтенберга об уступках Украины говорят о планах Запада обмануть Россию — Рогов
0
373
17:00 02.12.2024
В ЕС нет решения об отправке войск на Украину, но «все опции на столе» — Еврокомиссия
0
336
16:49 02.12.2024
Певица Елена Любарец выступила в Едином пунке отбора на военную службу в Москве
0
304
16:32 02.12.2024
Путин отложил проведение Игр дружбы
0
419
16:12 02.12.2024
Иран готов предоставить Сирии помощь в борьбе с террористами — президент
0
379
16:00 02.12.2024
Экс-генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины для достижения мира
0
391

Возврат к списку