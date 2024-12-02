Террористы понесли тяжелые потери в личном составе и технике в Хаме — Минобороны Сирии

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы вооруженных формирований понесли большие потери в столкновениях с армией Сирии и в результате ударов ВВС при поддержке РФ на севере Хамы. Об этом сообщило Минобороны арабской республики в заявлении, опубликованном на официальной странице в соцсети.

«Подразделения наших вооруженных сил со всей решимостью и мужеством участвуют в ожесточенных столкновениях, противостоя вооруженным террористическим формированиям на севере провинции Хама», — говорится в тексте. Согласно заявлению, в результате «наряду с интенсивными налетами сирийской и российской авиации, нацеленными на скопления террористов и линии их передвижения в этом направлении, они понесли тяжелые потери в технике и личном составе».