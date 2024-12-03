ПВО за ночь уничтожила один украинский БПЛА над Брянской областью
09:00 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили там.
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