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Отца 4 погибших под Красноярском детей обвинили в причинении смерти по неосторожности — СК

09:05 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отцу четырех погибших детей в Назаровском районе Красноярского края предъявлено обвинение по статье причинение смерти по неосторожности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в СК.

Сообщается, что мужчина не проветрил помещение после его обработки инсектицидами, так как "не было запаха".

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