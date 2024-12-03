Отца 4 погибших под Красноярском детей обвинили в причинении смерти по неосторожности — СК

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отцу четырех погибших детей в Назаровском районе Красноярского края предъявлено обвинение по статье причинение смерти по неосторожности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в СК.

Сообщается, что мужчина не проветрил помещение после его обработки инсектицидами, так как "не было запаха".