Киев не согласится ни на какие альтернативы полноправному членству в НАТО — МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не согласится ни на какие гарантии безопасности, кроме полноправного членства в НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины <…> является лишь полноправное членство Украины в НАТО. <…> мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — говорится в заявлении на сайте украинского дипведомства.

Заявление приурочено к 30-летию подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). В МИД Украины назвали эту дату «удобным поводом для действенного шага к присоединению Украины к Вашингтонскому договору».