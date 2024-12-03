Киев не согласится ни на какие альтернативы полноправному членству в НАТО — МИД
12:00 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не согласится ни на какие гарантии безопасности, кроме полноправного членства в НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины <…> является лишь полноправное членство Украины в НАТО. <…> мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — говорится в заявлении на сайте украинского дипведомства.
Заявление приурочено к 30-летию подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). В МИД Украины назвали эту дату «удобным поводом для действенного шага к присоединению Украины к Вашингтонскому договору».
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