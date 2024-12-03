Обучение детей плаванию должно стать госуслугой — поручение Путина

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает необходимым включить обучение детей плаванию в перечни госуслуг.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечить включение физкультурно-оздоровительных услуг (в том числе услуг по обучению детей плаванию и иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам) в региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ», — говорится в перечне поручений главы государства. Документ, подписанный по итогам октябрьского заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, опубликован на сайте Кремля.