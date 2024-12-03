Президент Южной Кореи ввел чрезвычайное положение — Рёнхап

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль ввел чрезвычайное положение. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента.

Мера связана с «борьбой со сторонниками» КНДР, указывается в сообщении.