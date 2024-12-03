0
0
118
НОВОСТИ

Южная Корея. Военные пытаются силой проникнуть в задние парламента

18:35 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска, обеспечивающие военное положение в Южной Корее, пытаются проникнуть в здание Национального собрания страны, у входа идет стычка с гражданами. Об этом сообщает телеканал YTN.

По его данным, собравшиеся у входа граждане, в том числе депутаты, не пускают в здание небольшой отряд военных. Между противостоящими сторонами идет потасовка. Пока гражданским удается сдерживать военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 03.12.2024
Президент Южной Кореи пообещал «в кратчайшие сроки сокрушить антигосударственные силы»
0
22
18:08 03.12.2024
Фестиваль «Будущее Роснефти» помогает компании привлекать на работу таланты
0
140
17:40 03.12.2024
Зеленский утверждает, что на Украине идут испытания новых типов ракет
0
200
17:12 03.12.2024
ВМФ и ВКС РФ провели на учениях пуски высокоточных ракет «Циркон» в Средиземном море
0
250
17:00 03.12.2024
Президент Южной Кореи ввел чрезвычайное положение — Рёнхап
0
315
16:32 03.12.2024
В Европе обсуждают вопрос отправки военных на Украину для наблюдения за перемирием — AFP
0
335
16:12 03.12.2024
В ЕК подтвердили, что премьер Словакии звонил фон дер Ляйен из-за заявлений Каллас в Киеве
0
415
16:08 03.12.2024
Незрячие люди смогут вводить ПИН-код шрифтом Брайля на платежных терминалах Сбера
0
295
16:00 03.12.2024
Патриархия Грузии осудила призыв президента к школьникам принять участие в митингах
0
315
15:32 03.12.2024
На Украине происходят массовые нарушения прав миллионов людей, гонения на церковь — Путин
0
347

Возврат к списку