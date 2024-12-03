Южная Корея. Военные пытаются силой проникнуть в задние парламента
18:35 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, собравшиеся у входа граждане, в том числе депутаты, не пускают в здание небольшой отряд военных. Между противостоящими сторонами идет потасовка. Пока гражданским удается сдерживать военнослужащих.
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