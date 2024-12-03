Южная Корея. Военные пытаются силой проникнуть в задние парламента

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска, обеспечивающие военное положение в Южной Корее, пытаются проникнуть в здание Национального собрания страны, у входа идет стычка с гражданами. Об этом сообщает телеканал YTN.

По его данным, собравшиеся у входа граждане, в том числе депутаты, не пускают в здание небольшой отряд военных. Между противостоящими сторонами идет потасовка. Пока гражданским удается сдерживать военнослужащих.