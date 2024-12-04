Индийский долгожитель вышел из тюрьмы в 104 года после 36 лет заключения
10:20 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Долгожитель в Индии вышел из тюрьмы в возрасте 104 лет, проведя в заключении треть века. Об этом сообщило агентство PTI.
Расикт Мондал был приговорен к лишению свободы в 1988 году по обвинению в убийстве своего брата из-за земельного спора. Его отпустили под залог на год, но потом он снова вернулся в тюрьму, так как индийские суды отклонили его просьбы об освобождении.
«Я не помню, сколько лет я провел в тюрьме. Казалось, это никогда не кончится. Я даже не помню, когда меня сюда привезли», — сказал мужчина. Родственники и сотрудники исправительного учреждения, где он содержался, подтвердили, что ему исполнилось 104 года.
«Теперь, когда я свободен, я могу полностью посвятить себя своей страсти — уходу за растениями в маленьком саду во дворе. Я скучал по своей семье и внукам. Хочу быть с ними», — отметил долгожитель.
НОВОСТИ
- 11:32 04.12.2024
- Бюджет РФ будет исполнен при любом курсе рубля — Силуанов
- 11:20 04.12.2024
- НАТО планирует создать флот безэкипажных судов на Средиземном и Балтийском морях
- 11:05 04.12.2024
- Медведев предрек Зеленскому позорную эмиграцию или казнь
- 11:00 04.12.2024
- Оппозиция в Южной Корее начала процедуру импичмента президента — Рёнхап
- 10:32 04.12.2024
- Отставной адмирал США заявил о неопределенном будущем союза Сеула и Вашингтона — ABC
- 10:05 04.12.2024
- Филиппинское судно протаранило корабль береговой охраны КНР — морская полиция Китая
- 10:00 04.12.2024
- Минпромторг РФ предлагает разрешить допуск к ряду тяжелых производств лицам с 16 лет
- 09:32 04.12.2024
- Мир сегодня находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории — Карлсон
- 09:20 04.12.2024
- Оснований для переговоров РФ и Украины пока нет — Песков
- 09:05 04.12.2024
- Оппозиция Южной Кореи намерена обвинить президента в госизмене — Рёнхап
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать