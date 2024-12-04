Индийский долгожитель вышел из тюрьмы в 104 года после 36 лет заключения

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долгожитель в Индии вышел из тюрьмы в возрасте 104 лет, проведя в заключении треть века. Об этом сообщило агентство PTI.

Расикт Мондал был приговорен к лишению свободы в 1988 году по обвинению в убийстве своего брата из-за земельного спора. Его отпустили под залог на год, но потом он снова вернулся в тюрьму, так как индийские суды отклонили его просьбы об освобождении.

«Я не помню, сколько лет я провел в тюрьме. Казалось, это никогда не кончится. Я даже не помню, когда меня сюда привезли», — сказал мужчина. Родственники и сотрудники исправительного учреждения, где он содержался, подтвердили, что ему исполнилось 104 года.

«Теперь, когда я свободен, я могу полностью посвятить себя своей страсти — уходу за растениями в маленьком саду во дворе. Я скучал по своей семье и внукам. Хочу быть с ними», — отметил долгожитель.