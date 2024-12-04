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Оппозиция в Южной Корее начала процедуру импичмента президента — Рёнхап

11:00 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть оппозиционных партий Республики Корея подали предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля в 14:43 по местному времени (08:43 мск). Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Голосование по предложению, в соответствии с нормами, должно состояться в течение 24-72 часов после рассмотрения на пленарном заседании, которое ожидается в ночь на 5 декабря по местному времени. Это означает, что голосование по импичменту пройдет 6 или 7 декабря. Документ с предложением объявить импичмент президенту поддержал 191 депутат.

В Национальном собрании (парламенте) 300 мест, 108 из них контролирует президентская партия «Гражданская сила». Для импичмента необходимо две трети голосов депутатов. Если инициатива получит необходимое количество голосов, вопрос будет передан на рассмотрение Конституционному суду. Шесть из девяти судей должны поддержать отстранение Юн Сок Ёля от власти. На время рассмотрения дела в Конституционном суде полномочия президента будут остановлены. Его обязанности будет исполнять премьер-министр.

Ранее за отмену военного положения проголосовали 190 депутатов парламента, в том числе представители президентской партии «Гражданская сила», указывает Рёнхап.

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