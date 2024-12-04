11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает «вполне очевидной» будущую судьбу Владимира Зеленского — эмиграция или казнь. В своем телеграм-канале российский политик упомянул главу киевского режима в числе других «прозаседавшихся» президентов — Южной Кореи, Франции и Грузии.

«Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — написал Медведев.