Глава МИД Британии заявил, что Украина на 99% зависит от военной помощи НАТО
14:12 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина получает 99% военной помощи от стран — членов НАТО. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
«99% военной помощи Украине пришлись на союзников по НАТО», — говорится в заявлении Лэмми, распространенном Форин оффисом. Британский министр выразил мнение, что странам — членам альянса следует продолжать оказывать помощь киевским властям.
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