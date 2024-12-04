Глава МИД Британии заявил, что Украина на 99% зависит от военной помощи НАТО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получает 99% военной помощи от стран — членов НАТО. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

«99% военной помощи Украине пришлись на союзников по НАТО», — говорится в заявлении Лэмми, распространенном Форин оффисом. Британский министр выразил мнение, что странам — членам альянса следует продолжать оказывать помощь киевским властям.