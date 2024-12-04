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Трамп не имеет права угрожать БРИКС — бразильский сенатор

14:32 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп не имеет морального права угрожать странам БРИКС из-за их стремления отказаться от использования доллара в торговле, поскольку сообщество представляет половину населения планеты и почти треть мирового ВВП. С такой оценкой выступил член Федерального сената (верхней палаты) Конгресса Бразилии Рандолфи Родригес.

«Ни у него [Трампа], ни у США нет морального права вызывать на дуэль 31,5% ВВП планеты и половину населения мира, собравшуюся вокруг БРИКС», — приводит его слова журнал Revista Oeste. Родригес — лидер Партии трудящихся в сенате, ее основателем является президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

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