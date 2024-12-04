В Грузии после обысков задержан лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МВД Грузии задержали лидера оппозиционной партии «Ахали» Нику Гварамию. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Гварамию задержали после того, как в офисе его партии правоохранители провели обыски. После обысков Гварамия начал кричать на стражей порядка, которые не раз призвали его к порядку. Он отказался им подчиняться, после чего произошла потасовка. Полицейские силой посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении.