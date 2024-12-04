17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что отношения между РФ и Западом неизбежно нормализуются. Об этом он заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Надеюсь произойдет когда-то нормализация наших отношений с нашими западными партнерами, прежде всего, потому что они сами в этом заинтересованы, но и у нас есть интерес, конечно. Но несмотря на вот этот возможный и надеюсь неизбежный процесс нормализации, все-таки значительный объем нашего сотрудничества не только сохранится, но и будет развиваться с нашими сегодняшними партнерам, как мы говорим сегодня, с дружественными странами, потому что это просто неизбежный процесс», — сказал президент.