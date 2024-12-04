Кобахидзе: Четвертая попытка организовать грузинский „майдан“ провалилась

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд европейских политиков и бюрократов угрожали Грузии «майданом», однако план провалился. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью венгерскому политическому YouTube-каналу.

«Некоторые европейские политики и бюрократы прямо угрожали нам грузинским „майданом“. Этой идее не суждено сбыться. Четвертая попытка организовать грузинский „майдан“ провалилась. Поэтому каких-либо существенных рисков для нашей страны я не вижу», — сказал Кобахидзе.