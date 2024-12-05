Глава «Роснефти» открыл работу Специальной сессии на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме
10:35 05.12.2024
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин представил ключевой доклад «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида» на XVII Веронском Евразийском экономическом форума. Событие стартовало 5 декабря в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ).
По словам Сечина, символично, что встреча на этот раз проходит именно в этом месте. Рас-эль-Хайма - город Объединенных Арабских Эмиратов, ведущего игрока на мировом энергетическом рынке, где пересекаются крупные финансовые потоки и принимаются решения, имеющие ключевое значение для всего мира, заявил глава «Роснефти». В работе Специальной сессии участвуют министр промышленности и высоких технологий Объединенных Арабских Эмиратов и глава компании ADNOC, доктор Султан аль-Джабер, глава минерства экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри, министр нефти и окружающей среды Бахрейна Мухаммед бен Дейн, исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад, министр экономики Азербайджана и председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, председатель Совета директоров и Главный исполнительный директор ONGC Арун Кумар Сингх, президент – председатель Правления банка «ВТБ» Андрей Костин, экс-руководитель Международного энергетического агентства и признанный мировой эксперт в области энергетики Нобуо Танака, президент SOCAR Ровшан Наджаф, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Александрович Пумпянский, главный исполнительный директор Manpower Projects Дональд Морема и старший партнер этой компании Ратшитагангга Тшилидзи, и президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.
Модеририуют сессию академик Российской академии наук и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин, а также ведущий эксперт-аналитик итальянского телеканала «RAI» Алессандро Кассиери.
Игорь Сечин также поздравил участников форума с 53-й годовщиной образования Объединенных Арабских Эмиратов, отмечаемой на этой неделе, и поблагодарил президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна и эмира Рас-эль-Хаймы шейха Сауда бин Сакра аль-Касими за создание прекрасных условий для работы.
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