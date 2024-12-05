Чехия второй день не получает нефть по трубопроводу «Дружба» — СМИ
14:12 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нефть по трубопроводу «Дружба» второй день не поступает в Чехию. Об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на представителя нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol Павела Кайдла.
В Чехию поставки российской нефти по проходящей через Украину южной ветке трубопровода «Дружба» были прекращены в среду утром. Причины, как отметило агентство, до сих пор не известны. Республика продолжает получать нефть из проложенных через западноевропейские страны трубопроводы.
Импорт нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба», составлял 58% от общего объема закупаемого республикой этого вида энергетического сырья. Нефть также поступает в страну через германский нефтепровод IKL, который подключен к трансальпийскому трубопроводу TAL.
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