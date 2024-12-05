Более тысячи поликлиник построено и реконструировано в РФ за последние 4 года — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

За последние четыре года в ходе модернизации первичного звена здравоохранения по все стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«За последние четыре года в ходе модернизации первичного звена по все стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, запущено 174 тысяч единиц современного медицинского оборудования», — сказал он.