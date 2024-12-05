На специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума выступили представители крупного бизнеса из Японии, Индии и России

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Руководители крупнейших энергетических компаний и ведущие эксперты рынка приняли участие в специальной сессии, посвященной глобальной энергетической безопасности на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме. Открыл сессию ключевой доклад главы «Роснефти» Игоря Сечина «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида». В ходе дискуссии на форуме исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад отметил, что необходимо соблюдать баланс между доступностью, энергетической безопасностью и устойчивым развитием: «Несмотря на критику в адрес углеводородного сектора, энергетика остается критически важной и необходимой для множества отраслей, включая производство удобрений, пластмасс, фармацевтических препаратов и систем доставки медицинских препаратов. Поэтому, несмотря на настоятельную необходимость принятия климатических мер, мы не можем просто отказаться от нынешней системы, основанной на углеводородах».

По словам бывшего исполнительного директора Международного энергетического агентства Нобуо Танаки, сейчас странам важно иметь диверсифицированную корзину энергоресурсов, а для новых сфер деятельности, таких как создание центров обработки данных, требуются большие объемы энергии. «С прагматичной точки зрения надо использовать все источники энергии», - считает он.

Председатель Совета директоров и Главный исполнительный директор ONGC Арун Кумар Сингх полагает, что потребность и спрос на электроэнергию в Индии растут на уровне 8-9% в год, что выше роста экономики, и спрос на электроэнергию вырастет: «Если нефть и газ дороги, то у развивающихся стран нет другого выбора, кроме как обратиться к солнечной энергетике. Если цены будут доступными, то Индия сможет потреблять 8-9 млн баррелей в сутки».

По мнению президента-председателя правления банка «ВТБ» Андрея Костина пришло время создать финансовую инфраструктуру, параллельную западной: «Я имею в виду и систему расчетов, и систему передачи финансовых сообщений, и биржу - как фондовую, так для торговли зерном, нефтью, газом, золотом. Необходимо и создание собственных кредитных рейтинговых агентств, которые признавались бы странами БРИКС. Такая система не сразу появится, но мы должны двигаться в этом направлении. И я считаю, что лучшим финансовым центром для развития такой инфраструктуры являются Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году присоединились к БРИКС».

Член Правления РСПП Дмитрий Пумпянский заявил, что РФ действительно обладает огромными запасами углеводородов и их разработка крайне важна. «Например, только масштабный проект «Восток Ойл» - один из передовых и самых перспективных в мире, имеет колоссальную ресурсную базу. «Восток Ойл» с лихвой обеспечит углеводородами и нашу страну, и многие страны на долгие годы. Близость к Северному морскому пути является весомым преимуществом проекта, открывает широкие возможности поставок на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал Пумпянский, обратив внимание на то, что выполнение проекта станет драйвером развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика и других.