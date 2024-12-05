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Обновлен порядок платежей за российский газ иностранными покупателями

19:45 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями. В частности, зарубежные компании теперь могут платить за газ РФ не напрямую через счет в Газпромбанке, а путем зачисления средств на свой счет через третьих лиц, следует из указа президента.

Газпромбанк теперь для приема платежей за российский газ может открывать не только специальные счета типа К, но и рублевые и валютные счета. При этом иностранцы могут перечислять платежи в рублях на такие рублевые счета, а также «на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет допускается зачисление уполномоченным банком средств в рублях, поступающих от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем поставки природного газа».

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