Мишустин сказал, что запуск новых нацпроектов «не забуксует»
21:55 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ, компании, промышленные предприятия и экспертные сообщества с 1 января будут реализовывать национальные проекты без пробуксовки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в комментарии Первому каналу.
Ранее на Совете по нацпроектам президент России Владимир Путин отметил риски, что подготовка новых национальных проектов затянулась, из-за этого практическая работа по ним в начале года может забуксовать.
«Не забуксует», — заверил Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос. «С 1 января правительство, компании, промышленные предприятия, экспертные сообщества — все вместе будут реализовывать национальные проекты», — указал он.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать