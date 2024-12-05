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Мишустин сказал, что запуск новых нацпроектов «не забуксует»

21:55 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ, компании, промышленные предприятия и экспертные сообщества с 1 января будут реализовывать национальные проекты без пробуксовки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в комментарии Первому каналу.

Ранее на Совете по нацпроектам президент России Владимир Путин отметил риски, что подготовка новых национальных проектов затянулась, из-за этого практическая работа по ним в начале года может забуксовать.

«Не забуксует», — заверил Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос. «С 1 января правительство, компании, промышленные предприятия, экспертные сообщества — все вместе будут реализовывать национальные проекты», — указал он.

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