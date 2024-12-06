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Маск потратил $260 млн на предвыборную кампанию Трампа — CNN

09:32 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск потратил во время президентской гонки в США не менее $260 млн, чтобы помочь Дональду Трампу возвратиться в Белый дом. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на документы Федеральной избирательной комиссии.

Таким образом самый состоятельный бизнесмен планеты стал одним из крупнейших политических спонсоров президентской кампании и оказал очень большое влияние на исход выборов этого года, отмечается в публикации.

Избранный президентом США Трамп ранее объявил, что Маск, а также бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией. Трамп уточнил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения крупномасштабной структурной реформы.

Трамп выиграл выборы 5 ноября.

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