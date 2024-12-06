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Сербия рассчитывает на скорое соглашение с РФ по газу на наилучших условиях

10:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия рассчитывает в скором времени подписать с РФ новое соглашение по поставкам газа на самых лучших условиях, заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«Я думаю, что очень скоро у нас будет новое соглашение по поставкам газа», — сказал он на Веронском Евразийском экономическом форуме.

По словам Вулина, оно будет достигнуто на наилучших условиях. «Да, мы скоро подпишем новое соглашение, и у нас замечательные условия, лучшие из возможных», — отметил он, выразив уверенность, что сербская экономика продолжит рост благодаря дешевым энергоресурсам из РФ. Вулин также назвал лицемерием тот факт, что Европа наращивает закупки российского газа, при этом заявляя о необходимости Сербии отказаться от него.

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