Три человека погибли и трое ранены при атаке БПЛА на Алёшки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три мирных жителя погибли и еще трое получили тяжелые ранения в результате атаки украинских дронов на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня утром Алёшки подверглись бесчеловечной атаке дронов-камикадзе. В результате удара по пункту выдачи гуманитарной помощи погибли три человека. Ещё трое граждан получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алёшкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — написал он в своем телеграм-канале.