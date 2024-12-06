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Три человека погибли и трое ранены при атаке БПЛА на Алёшки

11:20 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три мирных жителя погибли и еще трое получили тяжелые ранения в результате атаки украинских дронов на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня утром Алёшки подверглись бесчеловечной атаке дронов-камикадзе. В результате удара по пункту выдачи гуманитарной помощи погибли три человека. Ещё трое граждан получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алёшкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — написал он в своем телеграм-канале.

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