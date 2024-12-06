ВС Сирии при поддержке ВКС РФ атаковали боевиков в Хаме, террористы несут потери — МО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Сирии при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям боевиков на севере и юге сирийской провинции Хама. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны арабской республики в соцсети.

Согласно тексту, в результате «были ликвидированы и ранены десятки» террористов.