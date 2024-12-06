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НОВОСТИ

Иностранные СМИ приглашены на большую пресс-конференцию Путина — Песков

15:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные журналисты, в том числе западные, приглашены на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря и будет совмещена с прямой линией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На пресс-конференцию будут аккредитованы журналисты федеральных, региональных и международных СМИ. Будут в основном те из иностранцев, кто работает в рамках действующей аккредитации на территории РФ, также будет несколько СМИ западных», — сказал представитель Кремля журналистам.

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