Иностранные СМИ приглашены на большую пресс-конференцию Путина — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные журналисты, в том числе западные, приглашены на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря и будет совмещена с прямой линией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На пресс-конференцию будут аккредитованы журналисты федеральных, региональных и международных СМИ. Будут в основном те из иностранцев, кто работает в рамках действующей аккредитации на территории РФ, также будет несколько СМИ западных», — сказал представитель Кремля журналистам.