Большинство немцев считают, что Запад должен убедить Киев отказаться от территорий

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство немцев (52%) считают, что Западу стоит убедить Украину отказаться от потерянных территорий, если это приведет к урегулированию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ZDF.

Еще 34% опрошенных выразили мнение, что Киеву стоит продолжать сражаться за эти территории при поддержке Запада. При этом 14% затруднились ответить.