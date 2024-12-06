Большинство немцев считают, что Запад должен убедить Киев отказаться от территорий
17:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство немцев (52%) считают, что Западу стоит убедить Украину отказаться от потерянных территорий, если это приведет к урегулированию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ZDF.
Еще 34% опрошенных выразили мнение, что Киеву стоит продолжать сражаться за эти территории при поддержке Запада. При этом 14% затруднились ответить.
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