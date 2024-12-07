Президент Южной Кореи извинился за военное положение, пообещал взять ответственность
08:50 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения. Об этом он заявил в прямом телевизионном обращении.
«Я приношу глубочайшие извинения за свои действия», — заявил он, после чего низко поклонился. Юн Сок Ёль также пообещал взять ответственность за свои действия и не пытаться избежать наказания, если оно последует. Он также подчеркнул, что не будет вновь объявлять военное положение — в последние дни в южнокорейском политическом истеблишменте и СМИ активно обсуждалась такая возможность.
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