Президент Южной Кореи извинился за военное положение, пообещал взять ответственность

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения. Об этом он заявил в прямом телевизионном обращении.

«Я приношу глубочайшие извинения за свои действия», — заявил он, после чего низко поклонился. Юн Сок Ёль также пообещал взять ответственность за свои действия и не пытаться избежать наказания, если оно последует. Он также подчеркнул, что не будет вновь объявлять военное положение — в последние дни в южнокорейском политическом истеблишменте и СМИ активно обсуждалась такая возможность.