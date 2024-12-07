Сирийская армия, вероятно, оставила Пальмиру — ТВ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственные силы Сирии отступили из Пальмиры, расположенной в центральной части провинции Хомс, на территорию города вошли подразделения так называемой Сирийской свободной армии. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По сведениям его источников, формированиям боевиков удалось захватить склады вооружений, которые использовались военнослужащими. Кроме того, как утверждает телеканал, боевики установили контроль над стратегически важным районом Джебель-эль-Гураб на юге провинции Хомс. Ранее о переходе этого района под контроль «Сирийской свободной армии» проинформировал телеканал Al Hadath.