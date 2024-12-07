Встреча Макрона, Трампа и Зеленского в Елисейском дворце завершилась спустя 20 минут
21:00 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась спустя 20 минут после ее начала без итогового заявления. Кадры показал телеканал BFMTV.
По сведениям канала, договоренность о встрече была достигнута практически перед самым ее началом.
Как напомнил BFMTV, Трамп в ходе предвыборной кампании обещал завершить украинский конфликт в течение 24 часов еще до своей инаугурации, а также прекратить многомиллиардную помощь Киеву, чтобы направить эти средства на нужды американского населения.
Избранный президент США находится во Франции для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара 2019 года.
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