Премьер-министр Сирии: У меня нет информации о местонахождении Асада
10:33 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительству Сирии неизвестно местонахождение президента республики Башара Асада, который, вероятно, покинул страну из-за наступления боевиков на Дамаск. Об этом телеканалу Al Arabiya заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.
«У меня нет информации о местонахождении Асада и о том, когда он покинул страну. В последний раз мы контактировали вчера вечером. В ходе телефонного разговора он ограничился фразой „завтра посмотрим“, комментируя события в стране», — сказал глава правительства.
По словам аль-Джаляли, ему также неизвестно, функционирует ли министерство обороны республики, которому подчинялись правительственные силы.
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