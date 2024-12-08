0
0
252
НОВОСТИ

Премьер-министр Сирии: У меня нет информации о местонахождении Асада

10:33 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительству Сирии неизвестно местонахождение президента республики Башара Асада, который, вероятно, покинул страну из-за наступления боевиков на Дамаск. Об этом телеканалу Al Arabiya заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.

«У меня нет информации о местонахождении Асада и о том, когда он покинул страну. В последний раз мы контактировали вчера вечером. В ходе телефонного разговора он ограничился фразой „завтра посмотрим“, комментируя события в стране», — сказал глава правительства.

По словам аль-Джаляли, ему также неизвестно, функционирует ли министерство обороны республики, которому подчинялись правительственные силы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:51 08.12.2024
Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с РФ соглашение об урегулировании конфликта
0
201
09:41 08.12.2024
Сирия: Вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, на улицах слышна стрельба, закрыт аэропорт - СМИ
0
329
09:30 08.12.2024
NYT: Зеленскому «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом»
0
379
09:10 08.12.2024
Премьер Словакии: ЕС может рассыпаться за полгода как карточный домик
0
362
09:00 08.12.2024
Шеф Пентагона назвал сумму, которая составит бюджет ведомства в 2025 году
0
324
21:00 07.12.2024
Встреча Макрона, Трампа и Зеленского в Елисейском дворце завершилась спустя 20 минут
0
1474
20:30 07.12.2024
Число участников иска против фон дер Ляйен достигло тысячи — истец
0
1357
20:00 07.12.2024
Сирийская армия, вероятно, оставила Пальмиру — ТВ
0
1084
19:30 07.12.2024
Нижний Новгород передал Грозному титул культурной столицы
0
1133
19:08 07.12.2024
Более 100 миллионов рублей предложили инвесторы молодым предпринимателям на «Битве стартапов»
0
991

Возврат к списку