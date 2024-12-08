Премьер-министр Сирии: У меня нет информации о местонахождении Асада

10:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительству Сирии неизвестно местонахождение президента республики Башара Асада, который, вероятно, покинул страну из-за наступления боевиков на Дамаск. Об этом телеканалу Al Arabiya заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.

«У меня нет информации о местонахождении Асада и о том, когда он покинул страну. В последний раз мы контактировали вчера вечером. В ходе телефонного разговора он ограничился фразой „завтра посмотрим“, комментируя события в стране», — сказал глава правительства.

По словам аль-Джаляли, ему также неизвестно, функционирует ли министерство обороны республики, которому подчинялись правительственные силы.