Военным базам РФ в Сирии гарантирована безопасность – источник ТАСС
21:10 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии, сообщил ТАСС источник в Кремле.
«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 20:50 08.12.2024
- Минск, в отличие от Варшавы, не создает наступательные силы - МО Белоруссии
- 17:05 08.12.2024
- Сирия, Дамаск. Масштабного пожара во дворце Асада нет, стрельба на улицах прекратилась
- 15:00 08.12.2024
- Песков рассказал, что нужно сделать Зеленскому в первую очередь, чтобы переговоры с РФ начались
- 14:45 08.12.2024
- Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну – МИД РФ
- 13:30 08.12.2024
- Глава МИД Турции предположил, что Башар Асад может быть за пределами Сирии
- 12:35 08.12.2024
- В Пентагоне заявили, что США сохранят свое присутствие на востоке Сирии
- 10:51 08.12.2024
- Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с РФ соглашение об урегулировании конфликта
- 10:33 08.12.2024
- Премьер-министр Сирии: У меня нет информации о местонахождении Асада
- 09:41 08.12.2024
- Сирия: Вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, на улицах слышна стрельба, закрыт аэропорт - СМИ
- 09:30 08.12.2024
- NYT: Зеленскому «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать