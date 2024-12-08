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НОВОСТИ

Военным базам РФ в Сирии гарантирована безопасность – источник ТАСС

21:10 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии, сообщил ТАСС источник в Кремле.

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — сказал собеседник агентства.

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