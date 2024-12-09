Решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Путин, сообщил Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — сказал представитель Кремля.