Решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Путин, сообщил Песков
13:00 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — сказал представитель Кремля.
Новости
- 14:00 09.12.2024
- В «Молдовагаз» признали, что условия поставок газа из России выгоднее европейских
- 13:32 09.12.2024
- Дефицит бюджета РФ за январь — ноябрь предварительно составил 389 млрд руб. — Минфин
- 13:20 09.12.2024
- ЕС получит доступ к редким ископаемым в Латинской Америке из-за сделки с «Меркосур» — ТВ
- 13:05 09.12.2024
- Сохранение баз РФ в Сирии надо обсуждать с теми, кто возглавит страну, заявил Песков
- 12:32 09.12.2024
- В Иране предрекли Сирии «мрачное будущее» после захвата Дамаска оппозицией
- 12:20 09.12.2024
- Жители курского приграничья получат отсрочку по уплате налогов
- 12:05 09.12.2024
- Макрон согласен, что страны НАТО должны «платить по счетам» — Трамп
- 12:00 09.12.2024
- В Британии опасаются за будущее AUKUS в свете победы Трампа на выборах — Politico
- 11:32 09.12.2024
- Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны
- 11:20 09.12.2024
- В центре Донецка взорвался внедорожник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать