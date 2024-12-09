В Нидерландах начал действовать пограничный контроль
17:00 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничный контроль начал действовать в Нидерландах. Однако автомобилисты вряд ли заметят какие-либо изменения, отметил информационный портал NL Times.
Министр по вопросам миграции и предоставления убежища Марьолейн Фабер ранее заявила, что пограничный контроль вводится на шесть месяцев для борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.
Как отметило интернет-издание, за проверки отвечает военная полиция Нидерландов, а поскольку ее численность не увеличена, «участники дорожного движения, скорее всего, ничего не заметят».
НОВОСТИ
- 18:00 09.12.2024
- Экс-глава Феодосии Лебедев приговорен к 8 годам колонии по делу о мошенничестве и взятке
- 17:32 09.12.2024
- Новые власти Сирии поручат Мухаммеду аль-Баширу сформировать переходное правительство — ТВ
- 17:12 09.12.2024
- Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи
- 16:50 09.12.2024
- Культбригада Москонцерта посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве
- 16:32 09.12.2024
- В Германии приостановили рассмотрение заявок на убежище от сирийцев — Spiegel
- 16:12 09.12.2024
- Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военных
- 16:00 09.12.2024
- МВД Грузии нейтрализовало возможности оппозиции, что помогло избежать «майдана» — премьер
- 15:32 09.12.2024
- Турция за полгода узнала о планах наступления сирийской оппозиции против Асада — Reuters
- 15:12 09.12.2024
- В Испании из-за снегопадов объявили о максимальной погодной опасности
- 15:00 09.12.2024
- ВС РФ поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать