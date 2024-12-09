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НОВОСТИ

В Нидерландах начал действовать пограничный контроль

17:00 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничный контроль начал действовать в Нидерландах. Однако автомобилисты вряд ли заметят какие-либо изменения, отметил информационный портал NL Times.

Министр по вопросам миграции и предоставления убежища Марьолейн Фабер ранее заявила, что пограничный контроль вводится на шесть месяцев для борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

Как отметило интернет-издание, за проверки отвечает военная полиция Нидерландов, а поскольку ее численность не увеличена, «участники дорожного движения, скорее всего, ничего не заметят».

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