В ВСУ заявили, что будут «быстро уничтожены» после сокращения Трампом военной помощи Киеву
11:05 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные готовятся потерпеть быстрое поражение в противостоянии с ВС РФ после сокращения избранным президентом США Дональдом Трампом американской помощи Украине. С такой оценкой выступил командир роты управления ударными беспилотниками 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер.
«Когда все средства иссякнут, вы должны понимать, что мы будем уничтожены очень быстро», — сказал он агентству Associated Press. По оценкам агентства, администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена «бросает в топку каждый доступный ей доллар для укрепления обороноспособности Украины».
НОВОСТИ
- 11:00 10.12.2024
- Пресечена попытка БПЛА ВСУ атаковать военный аэродром в Саратовской области — губернатор
- 10:32 10.12.2024
- Зимбабве надеется с помощью России построить свой космодром
- 10:20 10.12.2024
- США помогли союзным формированиям в Сирии занять стратегически важные позиции — WP
- 10:05 10.12.2024
- Товарооборот КНР и РФ за 2024 год превысил $222 млрд
- 10:00 10.12.2024
- ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова — силовики
- 09:32 10.12.2024
- Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США
- 09:20 10.12.2024
- Судьбу баз РФ в Сирии должны решать сирийцы, а не США — Госдепартамент
- 09:05 10.12.2024
- Канада ответит, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары — Трюдо
- 09:00 10.12.2024
- Израиль атаковал авиабазы Сирии, уничтожены десятки вертолетов и истребителей
- 22:40 09.12.2024
- Доля Индии в экспорте вооружений и техники РФ за полгода выросла на 15% — Евтухов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать