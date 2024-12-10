В ВСУ заявили, что будут «быстро уничтожены» после сокращения Трампом военной помощи Киеву

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные готовятся потерпеть быстрое поражение в противостоянии с ВС РФ после сокращения избранным президентом США Дональдом Трампом американской помощи Украине. С такой оценкой выступил командир роты управления ударными беспилотниками 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер.

«Когда все средства иссякнут, вы должны понимать, что мы будем уничтожены очень быстро», — сказал он агентству Associated Press. По оценкам агентства, администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена «бросает в топку каждый доступный ей доллар для укрепления обороноспособности Украины».