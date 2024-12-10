Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военных
15:32 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 200 военных и 8 боевых бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены 8 боевых бронированных машин, 4 автомобиля и 2 миномета», — сообщили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 15:12 10.12.2024
- Лукашенко подтвердил, что в Белоруссии есть ядерное оружие
- 15:00 10.12.2024
- Митинги в Тбилиси проводятся при координации с зарубежными спецслужбами — СГБ
- 14:32 10.12.2024
- Меркель назвала поставки в ФРГ газа из РФ давней традицией, выгодной обеим сторонам
- 14:12 10.12.2024
- В «Орешнике» вся пусковая установка — белорусская, заявил Лукашенко
- 14:00 10.12.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Желтое в ДНР
- 13:55 10.12.2024
- 77% россиян ожидают положительных изменений от технологий искусственного интеллекта
- 13:32 10.12.2024
- Средства ПВО РФ за сутки сбили 3 снаряда HIMARS и 23 беспилотника ВСУ — МО РФ
- 13:30 10.12.2024
- Телеведущая Юлия Барановская посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 13:20 10.12.2024
- Проникновение высокоскоростного интернета в России составляет 93% — глава Минцифры
- 13:05 10.12.2024
- Четверть от суммы штрафов за нарушения ПДД могут отойти в федеральный бюджет — Минфин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать