Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военных

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 200 военных и 8 боевых бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены 8 боевых бронированных машин, 4 автомобиля и 2 миномета», — сообщили в ведомстве.