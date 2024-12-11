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Израиль продолжит войну в Газе до достижения всех целей — советник офиса Нетаньяху

17:40 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль намерен продолжать проведение военной операции в секторе Газа, пока не достигнет всех поставленных перед собой целей. Об этом заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«Война в Газе продолжится до достижения всех ее целей: возвращения всех заложников, ликвидации военных и управленческих возможностей [радикального палестинского движения] ХАМАС, устранения угрозы терроризма из сектора Газа и обеспечения безопасного возвращения жителей севера в свои дома. Наши бойцы продолжают действовать на всех фронтах с отвагой и самоотверженностью, чтобы вернуть наших заложников и нейтрализовать угрозы терроризма для граждан Израиля», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гендельмана, Израиль «продолжает прилагать все возможные усилия для возвращения 100 заложников, живых и погибших, включая женщин, детей и пожилых людей, которые уже 432 дня находятся в жестоком плену у ХАМАС».

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