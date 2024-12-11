Израиль продолжит войну в Газе до достижения всех целей — советник офиса Нетаньяху
17:40 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль намерен продолжать проведение военной операции в секторе Газа, пока не достигнет всех поставленных перед собой целей. Об этом заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
«Война в Газе продолжится до достижения всех ее целей: возвращения всех заложников, ликвидации военных и управленческих возможностей [радикального палестинского движения] ХАМАС, устранения угрозы терроризма из сектора Газа и обеспечения безопасного возвращения жителей севера в свои дома. Наши бойцы продолжают действовать на всех фронтах с отвагой и самоотверженностью, чтобы вернуть наших заложников и нейтрализовать угрозы терроризма для граждан Израиля», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Гендельмана, Израиль «продолжает прилагать все возможные усилия для возвращения 100 заложников, живых и погибших, включая женщин, детей и пожилых людей, которые уже 432 дня находятся в жестоком плену у ХАМАС».
НОВОСТИ
- 17:30 11.12.2024
- Умное кольцо Sber позволяет следить за состоянием организма и получать советы от нейросети
- 17:25 11.12.2024
- На AI Journey Сбер презентовал семейство роботов-помощников
- 17:12 11.12.2024
- Украина готова обеспечить германскую металлургию сырьем, заявил Шмыгаль
- 17:00 11.12.2024
- Бывший премьер Сирии подтвердил, что его кабмин передал все дела переходному правительству
- 16:32 11.12.2024
- Хинштейн не планирует перевозить семью в Курск из-за риска покушений
- 16:12 11.12.2024
- 10 тыс. жителей Шри-Ланки заболели неизвестной медикам лихорадкой
- 16:10 11.12.2024
- Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща
- 16:00 11.12.2024
- Правительство РФ пока не отреагировало на обращение Абхазии по соцвыплатам — Бганба
- 15:32 11.12.2024
- ВС РФ освободили Дарьино и Плехово в Курской области
- 15:12 11.12.2024
- Министр по делам беженцев в правительстве талибов погиб при взрыве в Кабуле — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать