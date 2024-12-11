Запрет на ночные полеты в Израиль продлен Росавиацией еще на месяц

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация продлила рекомендации для летающих в Израиль российских авиакомпаний о запрете на месяц полетов с с 01:00 до 07:00 мск, сообщило агентство.

«После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 января 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск», — говорится в сообщении.