Запрет на ночные полеты в Израиль продлен Росавиацией еще на месяц
21:00 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росавиация продлила рекомендации для летающих в Израиль российских авиакомпаний о запрете на месяц полетов с с 01:00 до 07:00 мск, сообщило агентство.
«После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 января 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск», — говорится в сообщении.
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