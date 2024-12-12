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Словакия выступает за нормализацию отношений с РФ — Фицо

09:05 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия поддерживает нормализацию отношений РФ и стран Запада и выступает против появления нового железного занавеса в Европе. Об этом заявил находящийся с официальным визитом в Бразилии премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я хочу нормализации отношений с Россией. Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую: как только война закончится для всех, отношения будут строиться на основе собственных интересов. Все поедут туда [в РФ], все захотят вести торговлю», — заявил он в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

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