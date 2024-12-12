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НОВОСТИ

Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на ее территории — вице-премьер

11:20 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины готовы обсуждать размещение на территории страны иностранных войск. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в интервью европейскому изданию Politico.

«Украина готова говорить о чем угодно, что будет работать», — ответила она на вопрос, готов ли Киев принять иностранные войска на своей территории.

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