Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на ее территории — вице-премьер

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины готовы обсуждать размещение на территории страны иностранных войск. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в интервью европейскому изданию Politico.

«Украина готова говорить о чем угодно, что будет работать», — ответила она на вопрос, готов ли Киев принять иностранные войска на своей территории.