Вооруженный мужчина ограбил отделение банка в Новосибирске и похитил 9 млн рублей

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженное ограбление отделения банка произошло в центре Новосибирска. Мужчина похитил свыше 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска, сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и на установление местонахождения лица, совершившего противоправные деяния», — сообщили в ведомстве.