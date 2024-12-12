МИД КНР выразил удивление заявлением президента Южной Кореи о шпионаже Китая

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР крайне удивлены и недовольны недавним заявлением президента Республики Корея Юн Сок Ёля о шпионаже китайской стороны за американским авианосцем в южнокорейском порту Пусан. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«Китайская сторона глубоко удивлена и выражает недовольство в связи с соответствующим высказыванием», — подчеркнула она на брифинге.

По словам официального представителя, Пекин не комментирует внутренние дела Республики Корея и решительно против, чтобы Сеул «увязывал свои внутренние дела с факторами, касающимися Китая, безосновательно спекулировал на теме так называемых китайских шпионов». Как уточнила Мао Нин, тем самым южнокорейская сторона «дискредитирует нормальное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами».

«Это не способствует здоровому и стабильному развитию китайско-южнокорейских отношений, — добавила она. — Правительство КНР неизменно призывает граждан Китая за рубежом соблюдать местные законы и правила».