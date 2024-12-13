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НОВОСТИ

В Минэнерго Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране

11:00 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергетическая система всей Украины находится под угрозой. Об этом написал министр энергетики Украины Герман Галущенко в соцсети.

«Энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий для энергосистемы. Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, уточним информацию о повреждениях», — написал он.

В «Укрэнерго» при этом уже объявили о расширении масштабов отключения электроэнергии. Введены три очереди отключений. Это означает, что света может не быть до 12 часов. На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

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